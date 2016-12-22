В МИД Туркменистана прошла встреча с постоянным координатором ООН в Ашхабаде

В МИД Туркменистана состоялась встреча с постоянным координатором ООН в Ашхабаде Джасинтой Барринс, завершающей свою дипломатическую миссию в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД. В ходе встречи Джасинта Барринс выразила признательность туркменской стороне за содействие и поддержку в ее работе.

Участники встречи также обменялись мнениями о достигнутых успехах и перспективах дальнейшего наращивания многолетнего конструктивного диалога. Отметив достижения Туркменистана по адаптации Целей устойчивого развития, стороны обсудили вопросы дальнейшей консолидации усилий в данном направлении, а также вопросы совместной работы в сфере прав человека, экологии и энергосбережения.

В завершение встречи туркменская сторона поблагодарила Джасинту Барринс за вклад в развитие традиционного сотрудничества между Туркменистаном и ООН и высказала пожелания успехов в ее дальнейшей работе.

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