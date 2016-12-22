В МИД Туркменистана прошла встреча с президентом Международной конфедерации спортивных организаций

В МИД Туркменистана состоялась встреча с президентом Международной конфедерации спортивных организаций Борисом Рогатиным, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам спортивной политики Туркменистана, повышению престижа страны в международном спортивном мире, развитию спортивного сотрудничества между странами СНГ. Обсуждая процесс подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещенияхи по боевым искусствам, которые пройдут в 2017 году в Ашхабаде, стороны отметили большое внимание, уделяемое формированию современной инфраструктуры спорта, в частности, обсустройству Олимпийского городка.

© TURKMENISTAN.RU, 2016