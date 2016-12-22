Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
22.12.16 09:02

В МИД Туркменистана прошла встреча с президентом Международной конфедерации спортивных организаций

В МИД Туркменистана состоялась встреча с президентом Международной конфедерации спортивных организаций Борисом Рогатиным, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам спортивной политики Туркменистана, повышению престижа страны в международном спортивном мире, развитию спортивного сотрудничества между странами СНГ. Обсуждая процесс подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещенияхи по боевым искусствам, которые пройдут в 2017 году в Ашхабаде, стороны отметили большое внимание, уделяемое формированию современной инфраструктуры спорта, в частности, обсустройству Олимпийского городка.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2016
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2016 Turkmenistan.ru