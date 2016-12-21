Делегация бизнесменов Туркменистана провела переговоры в Казани

Делегация Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана провела в Казани деловые переговоры и консультации. Рабочая поездка, нацеленная на изучение опыта создания инновационных производств, состоялась по приглашению Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Российской Федерации.

Главным событием в программе делового визита туркменской бизнес-делегации стал прием у президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Во время встречи, в которой также приняли участие руководители министерств и ведомств Татарстана, глава Республики озвучил предложения по расширению торгово-экономических связей через взаимодействие частного сектора, дав распоряжения уполномоченным лицам изучить перспективы партнерства, создать условия для его реализации.

Программу рабочей поездки открыла встреча с главой Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана. Коллеги рассмотрели взаимный потенциал, ознакомились с основными направлениями деятельности предприятий и наметили направления сотрудничества.

Туркменские предприниматели посетили также ОАО «Нефис-продукт», являющееся одним из ведущих российских производителей различных сортов майонеза, кетчупов, соусов (компания входит в четверку крупнейших аналогичных предприятий РФ). Здесь для гостей была проведена презентация производственного комплекса, выпускающего продовольственные товары масложировой группы в современной биоупаковке.

В технополисе «Химград» туркменские бизнесмены осмотрели цеха и заводы по производству полимеров и продукции из них, лакокрасочных изделий и др. Были обсуждены вопросы сотрудничества и создания на базе этого индустриального парка производств с использованием туркменского сырья.

Состоялись также результативные встречи в Министерстве промышленности и торговли, а в также Торгово-промышленной палате Татарстана. Эти переговоры позволили сформировать детальное представление о потенциале сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан.

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