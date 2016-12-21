В Туркменистане аккредитован посол Бангладеш

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Народной Республики Бангладеш в Туркменистане Маджибура Рахмана Бхуяна.

В ходе состоявшейся беседы посол был проинформирован об основных направлениях проводимой Туркменистаном внутренней и внешней политики, а также социально-экономических преобразованиях, осуществляемых в стране.

Стороны отметили взаимную заинтересованность в налаживании полномасштабного торгово-экономического партнерства, для которого имеются широкие возможности, а также подчеркнули стремление к более тесным контактам в культурно-гуманитарной сфере, туризме и спорте.

Отдельной темой стали ключевые аспекты законодательной деятельности туркменского парламента и практика установления международных связей в данной области.

© TURKMENISTAN.RU, 2016