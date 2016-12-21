Президент Туркменистана направил соболезнования президенту России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагической гибелью Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике в результате вооруженного нападения.

В послании, в частности, говорится: «Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении».

Глава государства передал от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семье, родным и близким погибшего.

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