|21.12.16 08:58
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Президент Туркменистана направил соболезнования президенту России
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагической гибелью Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Турецкой Республике в результате вооруженного нападения.
В послании, в частности, говорится: «Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении».
Глава государства передал от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семье, родным и близким погибшего.
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