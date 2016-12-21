Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Германии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования федеральному президенту Йоахиму Гауку и федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель в связи с произошедшей в Берлине трагедией, повлекшей за собой человеческие жертвы и увечья.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично глава государства выразил слова искреннего сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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