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21.12.16 08:03

В Ашхабаде обсуждены вопросы свободы вероисповедания и религиозных организаций

В Туркменском национальном институте демократии и прав человека при президенте Туркменистана был проведен «круглый стол» на тему «Свобода вероисповедания и религиозные организации».

Организаторами встречи  выступили МИД Туркменистана, Министерство юстиции и Туркменский национальный институт демократии и прав человека при президенте Туркменистана.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, в работе «круглого стола», прошедшего в формате открытого обмена мнениями и вопросами, приняли участие руководители и представители вышеуказанных ведомств, а также представители религиозных организаций, действующих в Туркменистане.

В ходе заседания были обсуждены  проводимая в стране  работа по созданию условий для реализации  права граждан  на свободное вероисповедание и  законодательство Туркменистана о регулировании деятельности религиозных организаций.  

Было отмечено, что в Туркменистане свобода вероисповедания рассматривается как одно из важных направлений обеспечения прав человека.

 

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