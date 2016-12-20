В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Палестины

В МИД Туркменистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Туркменистане Мохаммедом Абдуллахом Таршахани, завершающим свою дипломатическую миссию в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи посол выразил свою искреннюю признательность туркменской стороне за оказанные за эти годы содействие и поддержку деятельности посольства.

Отметив эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества, участники встречи обсудили аспекты по активизации двустороннего взаимодействия между странами в политической, экономической и гуманитарной областях. Была отмечена роль политических консультаций, проводимых на регулярной основе, как важного механизма для развития двустороннего партнерства.

В завершение встречи туркменская сторона выразила благодарность послу Палестины за его весомый вклад в дело упрочения двусторонних отношений и взаимовыгодного партнерства, пожелав успехов в его дальнейшей работе.

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