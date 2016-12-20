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20.12.16 08:35

В Ашхабаде с успехом прошел концерт популярной российской эстрадной певицы

В столичном комплексе по зимним видам спорта при полном аншлаге состоялся сольный концерт звезды российской эстрады Ёлки.

В программу музыкального шоу вошли такие ее известные композиции, как «Около тебя», «Прованс» «На большом воздушном шаре», «Нарисуй мне небо» и другие песни, которым дружно подпевал весь зрительный зал.

Между песнями Елка непосредственно общалась со зрителями. Артистка выразила благодарность за туркменское гостеприимство и радушие, а еще отметила, что красота Ашхабада оставила у ней самые приятные впечатления.

 

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