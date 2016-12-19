Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в городе Кайсери террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

Президент Туркменистана, пожелав правительству Турецкой Республики и братскому турецкому народу стойкости духа в этот тяжёлый момент, передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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