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19.12.16 09:46

Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил  соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в городе Кайсери террористическим актом, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

Президент Туркменистана, пожелав правительству Турецкой Республики и братскому турецкому народу стойкости духа в этот тяжёлый момент, передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

 

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