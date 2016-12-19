На торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 20 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 20 сделок на 9 миллионов 808 тысяч долларов США.

Так, предприниматели из Афганистана закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов автобензин и дизельное топливо.

Помимо этого бизнесмены из России, Турции, Афганистана, Киргизии и Грузия приобрели продовольственную пшеницу, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, а также пряжу хлопчатобумажную и хлопок-волокно.

За манатные средства коммерсанты из Великобритании приобрели шерсть каракульскую на сумму свыше 996 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили грузовой транспорт и продовольственную пшеницу на общую сумму более 126 тысяч манатов.

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