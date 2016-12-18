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18.12.16 10:19

Президент Туркменистана поздравил монарха Малайзии с восхождением на престол

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил  поздравления и  наилучшие пожелания Его Величеству XV Верховному Главе Малайзии Султану Мухаммаду V в связи с его восхождением на престол в качестве короля Малайзии.

В своем послании глава государства  отметил, что в Туркменистане  высоко ценят установившиеся между двумя дружественными государствами весьма эффективные отношения, и выразил  уверенность в их дальнейшем развитии и укреплении в интересах народов Туркменистана и Малайзии.

Пользуясь этой приятной возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал Его Величеству Султану Мухаммаду V  пожелания крепкого здоровья и счастья, а дружественному малазийскому народу – мира, прогресса и процветания.

 

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