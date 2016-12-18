|18.12.16 10:19
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Президент Туркменистана поздравил монарха Малайзии с восхождением на престол
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления и наилучшие пожелания Его Величеству XV Верховному Главе Малайзии Султану Мухаммаду V в связи с его восхождением на престол в качестве короля Малайзии.
В своем послании глава государства отметил, что в Туркменистане высоко ценят установившиеся между двумя дружественными государствами весьма эффективные отношения, и выразил уверенность в их дальнейшем развитии и укреплении в интересах народов Туркменистана и Малайзии.
Пользуясь этой приятной возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал Его Величеству Султану Мухаммаду V пожелания крепкого здоровья и счастья, а дружественному малазийскому народу – мира, прогресса и процветания.
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