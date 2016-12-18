|18.12.16 09:37
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Аграрная партия Туркменистана выдвинула своего кандидата в президенты
Собрание активистов Аграрной партии выдвинуло кандидатом на предстоящих 12 февраля 2017 года выборах президента Туркменистана председателя Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыча Оразова.
Выступавшие на собрании отметили высокие организаторские способности и профессионализм кандидата, а также большой опыт работы на различных должностях.
В свою очередь Оразов, поблагодарив присутствующих, заявил, что осознает возложенную на него ответственность и сделает все, чтобы оправдать оказанное доверие.
После процедуры голосования на собрании представителей Аграрной партии было принято соответствующее постановление, которое направлено в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в Туркменистане для регистрации кандидата.
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