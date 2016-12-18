Аграрная партия Туркменистана выдвинула своего кандидата в президенты

Собрание активистов Аграрной партии выдвинуло кандидатом на предстоящих 12 февраля 2017 года выборах президента Туркменистана председателя Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыча Оразова.

Выступавшие на собрании отметили высокие организаторские способности и профессионализм кандидата, а также большой опыт работы на различных должностях.

В свою очередь Оразов, поблагодарив присутствующих, заявил, что осознает возложенную на него ответственность и сделает все, чтобы оправдать оказанное доверие.

После процедуры голосования на собрании представителей Аграрной партии было принято соответствующее постановление, которое направлено в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в Туркменистане для регистрации кандидата.

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