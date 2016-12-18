|18.12.16 08:29
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В Ашхабаде состоялись туркмено-польские консультации по консульским вопросам
В МИД Туркменистана состоялись двусторонние консультации по консульским вопросам на уровне руководителей соответствующих служб внешнеполитических ведомств Туркменистана и Польши.
В рамках встречи состоялся обмен мнениями о формах развития взаимодействия между консульскими службами двух стран.
Участники встречи отметили важность регулярного проведения двусторонних консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран по данной тематике для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы.
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