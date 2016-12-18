В Ашхабаде состоялись туркмено-польские консультации по консульским вопросам В МИД Туркменистана состоялись двусторонние консультации по консульским вопросам на уровне руководителей соответствующих служб внешнеполитических ведомств Туркменистана и Польши. В рамках встречи состоялся обмен мнениями о формах развития взаимодействия между консульскими службами двух стран. Участники встречи отметили важность регулярного проведения двусторонних консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран по данной тематике для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы. © TURKMENISTAN.RU, 2016

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.10.2016 В ИНТЕРЕСАХ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА Пресс-служба МИД Туркменистана распространила официальный комментарий по поводу ратификации Туркменистаном международно-правовых документов.



