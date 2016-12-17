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17.12.16 10:22

Филипп Киркоров выступил с концертом в Ашхабаде

Народный артист России Филипп Киркоров в эти предновогодние дни впервые выступил перед ашхабадской публикой с сольным концертом. Трибуны ледовой арены столичного Спортивного комплекса по зимним видам спорта, где состоялась концерт короля российского шоу-бизнеса, были заполнены до отказа.

В интервью журналистам после концерта Филипп Киркоров не скрывал переполнявших его чувств от воодушевляющей энергетики, царившей в зале во время выступления:

- По реакции зрителей я чувствовал, что меня ждут, любят. И я со своей стороны сделал все, чтобы зрители остались довольны. Судя по тому, что многие песни я исполнял на «бис», мне это удалось. В моем сердце навсегда останется этот день. Я глубоко признателен отзывчивой и эмоциональной туркменской публике и буду ждать новых встреч с ней.

 

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