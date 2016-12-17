Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
17.12.16 09:44

Глава парламента Туркменистана приняла участие во встрече женщин-спикеров парламентов

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла участие во встрече женщин  ̶  спикеров парламентов, состоявшейся 13-14 декабря в столице ОАЭ Абу-Даби.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о роли и задачах парламента в работе с молодежью, продвижении инновационной политики и решении социально-экономических проблем.

Участники встречи отмечали, что межпарламентское взаимодействие является важной составляющей межгосударственного диалога, призванного вносить вклад в установление климата доверия, решение  глобальных вопросов в области устойчивого развития.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2016
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2016 Turkmenistan.ru