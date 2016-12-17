Глава парламента Туркменистана приняла участие во встрече женщин-спикеров парламентов

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева приняла участие во встрече женщин ̶ спикеров парламентов, состоявшейся 13-14 декабря в столице ОАЭ Абу-Даби.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о роли и задачах парламента в работе с молодежью, продвижении инновационной политики и решении социально-экономических проблем.

Участники встречи отмечали, что межпарламентское взаимодействие является важной составляющей межгосударственного диалога, призванного вносить вклад в установление климата доверия, решение глобальных вопросов в области устойчивого развития.

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