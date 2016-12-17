Президент Туркменистана принял верительные грамоты от посла Великобритании

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане Торхильду Мэри Вивиа Эботт-Уатт, которая вручила главе государства верительные грамоты.

В ходе встречи стороны подтвердили нацеленность своих стран на интенсификацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, углубление межгосударственных связей в инновационно-технологической и гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено вопросам партнерства в здравоохранении, науке, культуре и образовании, чему способствует подписанный меморандум о взаимопонимании между Туркменистаном и Кембриджским университетом.

Отмечая продуктивность многолетнего партнерства и значительный потенциал для его наращивания, британский дипломат подчеркнула, что такое взаимодействие стало возможным благодаря встречному желанию двух стран, а также проводимой Туркменистаном политике «открытых дверей» и широкого международного сотрудничества.

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